Spearfish Canyon Half Marathon - Spearfish
Jul 8, 2017 7:00 am
Half-marathon, 5K run and walk to benefit Northern Hills CASA. Visit www.nhcasa.org or www.spearfishcanyonhalfmarathon.com for more information.
|Location:
|Spearfish City Park
|Map:
|115 S. Canyon, Spearfish, SD 57783
|Phone:
|605-722-4558
|Website:
|http://www.itsyourrace.com
All Dates:
Jul 8, 2017 7:00 am
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