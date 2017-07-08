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Spearfish Canyon Half Marathon - Spearfish

Jul 8, 2017 7:00 am

Half-marathon, 5K run and walk to benefit Northern Hills CASA. Visit www.nhcasa.org or www.spearfishcanyonhalfmarathon.com for more information.


Location:   Spearfish City Park
Map:   115 S. Canyon, Spearfish, SD 57783
Phone:   605-722-4558
Website:   http://www.itsyourrace.com

All Dates:
Jul 8, 2017 7:00 am

Half-marathon, 5K run and walk to benefit Northern Hills CASA. Visit www.nhcasa.org or www.spearfishcanyonhalfmarathon.com for more information.
Spearfish City Park
Spearfish City Park 57783 115 S. Canyon, Spearfish, SD 57783

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